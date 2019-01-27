Датские гандболисты впервые в истории стали чемпионами мира (видео)

Гандбол 27 января 2019 21:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

В домашнем финале Дания победила Норвегию.

Мужская сборная Дании по гандболу стала чемпионом мира. В финале, который состоялся в Хернинге, хозяева уверенно переиграли Норвегию (31:22).

Таким образом, датчане впервые в своей истории завоевали золото чемпионата мира. Ранее они трижды проигрывали в финалах (1967, 2011, 2013).

Самым результативным игроком матча стал норвежец Магнус Йондал, забивший девять голов. У победителей семь точных бросков нанес Миккел Хансен.

Норвегия осталась с серебром на втором турнире подряд. В 2017 году во Франции она также проиграла хозяевам (26:33), которые после двух побед кряду на этот раз стали бронзовыми призерами.

Добавим, что сборная России заняла 14-е место.

Хернинг (Дания)

Чемпионат мира

Мужчины

Плей-офф

Финал

Норвегия – Дания – 22:31 (11:18)