Датские гандболисты впервые в истории стали чемпионами мира (видео)

В домашнем финале Дания победила Норвегию.
Мужская сборная Дании по гандболу стала чемпионом мира. В финале, который состоялся в Хернинге, хозяева уверенно переиграли Норвегию (31:22).
Таким образом, датчане впервые в своей истории завоевали золото чемпионата мира. Ранее они трижды проигрывали в финалах (1967, 2011, 2013).
Самым результативным игроком матча стал норвежец Магнус Йондал, забивший девять голов. У победителей семь точных бросков нанес Миккел Хансен.
Норвегия осталась с серебром на втором турнире подряд. В 2017 году во Франции она также проиграла хозяевам (26:33), которые после двух побед кряду на этот раз стали бронзовыми призерами.
🏆 #Handball19 | FINAL— Handball100x100 (@Handball100x100) January 27, 2019
FINAL #GERFRA
🇳🇴 Noruega 22:31 Dinamarca 🇩🇰
Resultados: https://t.co/TiuZ720Est pic.twitter.com/4GwwI5HHd2
Добавим, что сборная России заняла 14-е место.
Хернинг (Дания)
Чемпионат мира
Мужчины
Плей-офф
Финал
Норвегия – Дания – 22:31 (11:18)