Главный тренер женской сборной России по гандболу Трефилов госпитализирован

Гандбол 05 февраля 2019 17:52 Источник: ГК «Кубань»

Главный тренер гандбольной женской сборной России и «Кубани» Евгений Трефилов госпитализирован в связи с проблемами с сердцем.

«Перед домашней игрой с «Безансоном» Трефилов почувствовал себя нехорошо. Проведенное обследование выявило у наставника проблемы с сердцем. Несмотря на требования врачей, специалист не пропустил домашнюю игру и руководил командой на площадке.

С сегодняшнего дня Трефилов находится в больнице под наблюдением выдающегося врачей. Главному тренеру предстоит пройти углубленное обследование и какое-то время побыть под наблюдением врачей», - говорится в сообщении пресс-службы команды.