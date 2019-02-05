Главный тренер женской сборной России по гандболу Трефилов госпитализирован - Советский спорт
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Гандбол05 февраля 2019 17:52Источник: ГК «Кубань»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Трефилов госпитализирован

Главный тренер гандбольной женской сборной России и «Кубани» Евгений Трефилов госпитализирован в связи с проблемами с сердцем.

«Перед домашней игрой с «Безансоном» Трефилов почувствовал себя нехорошо. Проведенное обследование выявило у наставника проблемы с сердцем. Несмотря на требования врачей, специалист не пропустил домашнюю игру и руководил командой на площадке.

С сегодняшнего дня Трефилов находится в больнице под наблюдением выдающегося врачей. Главному тренеру предстоит пройти углубленное обследование и какое-то время побыть под наблюдением врачей», - говорится в сообщении пресс-службы команды.

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