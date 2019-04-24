На 45-м году жизни скончался олимпийский чемпион-2000 Погорелов Ушел из жизни бывший гандболист сборной России Сергей Погорелов.

Причина смерти Сергей Погорелова пока не ясна. Бывшего гандболиста нашла мертвым дома его мать. Ему было 44 года.

В составе «Каустика» Погорелов стал четырехкратным чемпионом России. Россиянин также выступал за испанский клуб «Сьюдад-Реаль», в составе которого выигрывал Кубок кубков.

В составе сборной России Погорелов становился чемпионом Европы (1996), чемпионом мира (1997) и победителем Олимпийских игр (2000).