На 45-м году жизни скончался олимпийский чемпион-2000 Погорелов - Советский спорт
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24 апреля 2019 12:32ГандболСметанникова Дарья

На 45-м году жизни скончался олимпийский чемпион-2000 Погорелов

Ушел из жизни бывший гандболист сборной России Сергей Погорелов.

Причина смерти Сергей Погорелова пока не ясна. Бывшего гандболиста нашла мертвым дома его мать. Ему было 44 года.

В составе «Каустика» Погорелов стал четырехкратным чемпионом России. Россиянин также выступал за испанский клуб «Сьюдад-Реаль», в составе которого выигрывал Кубок кубков.

В составе сборной России Погорелов становился чемпионом Европы (1996), чемпионом мира (1997) и победителем Олимпийских игр (2000).

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