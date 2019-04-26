Ведущая гандболистка «Кубани» возвращается на площадку

Серебряный призер чемпионата Европы-2018 в составе женской сборной России Ярослава Фролова сыграет за краснодарскую «Кубань» впервые после продолжительной паузы, связанной с травмой руки.
Фролова, сломавшая палец минувшей зимой, попала в заявку «Кубани» на матч 1/2 финала против тольяттинской «Лады». Стартовая игра серии до двух побед состоится сегодня в Краснодаре. Начало встречи в 18.00 (мск).
В первом раунде плей-офф краснодарский клуб по итогам трехматчевого противостояния выбил из борьбы волгоградское «Динамо-Синару». «Желто-зеленым» пришлось обходиться не только без основной разыгрывающей Ярославы Фроловой. Продолжает восстанавливаться после операции на сердце главный тренер команды и женской сборной России Евгений Трефилов.
Во втором полуфинале будут выяснять отношения прошлогодний чемпион страны «Ростов-Дон» и звенигородская «Звезда».
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