Трефилов провел первую тренировку с «Кубанью» после операции на сердце - Советский спорт
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06 мая 2019 20:01ГандболГичунцев Артур

Трефилов провел первую тренировку с «Кубанью» после операции на сердце

Специалист оказался в больнице 19 февраля.

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов вернулся к работе. Сегодня, 6 мая, 63-летний наставник провел первую тренировку с «Кубанью».

«Евгений Васильевич проводит первую тренировку в «Кубани», – приводит слова президента ФГР Сергея Шишкарева ТАСС.

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