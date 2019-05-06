Трефилов провел первую тренировку с «Кубанью» после операции на сердце

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов вернулся к работе. Сегодня, 6 мая, 63-летний наставник провел первую тренировку с «Кубанью».
«Евгений Васильевич проводит первую тренировку в «Кубани», – приводит слова президента ФГР Сергея Шишкарева ТАСС.
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