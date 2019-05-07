Трефилов надеется восстановиться к середине лета после операции на сердце - Советский спорт
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07 мая 2019 13:05ГандболСметанникова Дарья

Трефилов надеется восстановиться к середине лета после операции на сердце

19 февраля главный тренер гандбольного клуба «Кубань» и женской сборной России Евгений Трефилов перенес операцию на сердце.

Евгений Трефилов рассказал о ходе своего восстановления после операции на сердце.

«Сейчас все мысли связаны с «Кубанью». Надо помочь команде занять третье место в чемпионате. Подготовку к новому сезону начнем 1 июля. 30 июля «Кубань» примет участие в представительном турнире в Голландии. Надеюсь, что к середине лета полностью восстановлюсь и смогу работать без медицинских ограничений.

Когда тебе колют по 20 «кубиков» антибиотиков в сутки, скучать некогда! Место, куда делали уколы, похоже на решето. Сейчас потихоньку прихожу в норму. Но силы пока еще не те, чтобы проявлять привычную активность на тренировках», - цитирует Трефилова сайт Олимпийского комитета России.

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