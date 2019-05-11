«Ростов-Дон» впервые сыграет в финале гандбольной Лиги чемпионов

В полуфинальном матче «Финала четырех», который проходит в Будапеште, российская команда нанесла поражение французскому «Метцу» со счетом 27:25.
Самой результативной в составе «Ростов-Дона» стала Анна Вяхирева, забившая 7 мячей, 5 раз отличилась Лоис Аббинг. По 4 мяча забили Юлия Манагарова и Владлена Бобровникова.
В финале «Ростов-Дон» встретится с венгерским «Дьером», который в полуфинале обыграл норвежский «Виперс» — 31:22.
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