«Ростов-Дон» впервые сыграет в финале гандбольной Лиги чемпионов - Советский спорт
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11 мая 2019 20:45ГандболСпирин Дмитрий

«Ростов-Дон» впервые сыграет в финале гандбольной Лиги чемпионов

Гандболистки команды «Ростов-Дон» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

В полуфинальном матче «Финала четырех», который проходит в Будапеште, российская команда нанесла поражение французскому «Метцу» со счетом 27:25.

Самой результативной в составе «Ростов-Дона» стала Анна Вяхирева, забившая 7 мячей, 5 раз отличилась Лоис Аббинг. По 4 мяча забили Юлия Манагарова и Владлена Бобровникова.

В финале «Ростов-Дон» встретится с венгерским «Дьером», который в полуфинале обыграл норвежский «Виперс» — 31:22.

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