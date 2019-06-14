Тимур Дибиров: Сборная России в состоянии квалифицироваться на Олимпийские игры - Советский спорт
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14 июня 2019 01:52ГандболГичунцев Артур

Тимур Дибиров: Сборная России в состоянии квалифицироваться на Олимпийские игры

16 июня его команде предстоит матч с коллективом из Словакии.

Капитан сборной России Тимул Дибиров прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«Хорошо, что мы выполнили задачу и вышли на чемпионат Европы. Мы в состоянии решить задачу квалифицироваться на Олимпийские игры. Но необходимо, чтобы у нас был полный состав. У нас вот и сегодня не было нескольких основных игроков из-за травм. Но мы способны решить эту задачу», – цитирует Дибирова ТАСС.

Сборная России, обыграв команду Италии, досрочно вышла на чемпионат Европы, который пройдет в январе 2020 года.

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