Тимур Дибиров: Сборная России в состоянии квалифицироваться на Олимпийские игры

Капитан сборной России Тимул Дибиров прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы-2020.
«Хорошо, что мы выполнили задачу и вышли на чемпионат Европы. Мы в состоянии решить задачу квалифицироваться на Олимпийские игры. Но необходимо, чтобы у нас был полный состав. У нас вот и сегодня не было нескольких основных игроков из-за травм. Но мы способны решить эту задачу», – цитирует Дибирова ТАСС.
Сборная России, обыграв команду Италии, досрочно вышла на чемпионат Европы, который пройдет в январе 2020 года.
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