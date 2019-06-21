Женская сборная России по гандболу узнала соперников по чемпионату мира

Женская сборная России по гандболу сыграет на групповом этапе чемпионата мира со Швецией, Японией, Китаем, Аргентиной и ДР Конго.
Это стало известно по итогам жеребьевки турнира, которая в пятницу прошла в Токио.
Группа A: Голландия, Норвегия, Сербия, Словения, Ангола, Куба.
Группа B: Франция, Дания, Германия, Корея, Бразилия, Австралия.
Группа C: Румыния, Венгрия, Черногория, Испания, Сенегал, Казахстан.
Группа D: Россия, Швеция, Япония, Китай, Аргентина, ДР Конго.
По четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, остальные продолжат борьбу за 17-24 места.
Напомним, сборная России пробилась на чемпионат мира, став серебряным призером прошлогоднего чемпионата Европы во Франции.
Добавим, что на предыдущем чемпионате мира в Германии сборная России заняла пятое место, проиграв в четвертьфинале будущему серебряному призеру – Норвегии (17:34).
Турнир в Японии пройдет с 30 ноября по 14 декабря 2019 года.