Женская сборная России по гандболу узнала соперников по чемпионату мира - Советский спорт
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21 июня 2019 12:07ГандболЛипкин Антон

Женская сборная России по гандболу узнала соперников по чемпионату мира

В Токио прошла жеребьевка женского чемпионата мира по гандболу.

Женская сборная России по гандболу сыграет на групповом этапе чемпионата мира со Швецией, Японией, Китаем, Аргентиной и ДР Конго.

Это стало известно по итогам жеребьевки турнира, которая в пятницу прошла в Токио.

Группа A: Голландия, Норвегия, Сербия, Словения, Ангола, Куба.
Группа B: Франция, Дания, Германия, Корея, Бразилия, Австралия.
Группа C: Румыния, Венгрия, Черногория, Испания, Сенегал, Казахстан.
Группа D: Россия, Швеция, Япония, Китай, Аргентина, ДР Конго.

По четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, остальные продолжат борьбу за 17-24 места.

Напомним, сборная России пробилась на чемпионат мира, став серебряным призером прошлогоднего чемпионата Европы во Франции.

Добавим, что на предыдущем чемпионате мира в Германии сборная России заняла пятое место, проиграв в четвертьфинале будущему серебряному призеру – Норвегии (17:34).

Турнир в Японии пройдет с 30 ноября по 14 декабря 2019 года.

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