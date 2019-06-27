Ян Лесли: В суперлиге много команд, не стоит акцентировать внимание на одном Трефилове

Главный тренер нового женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли высказался о противостоянии с Евгением Трефиловым, который возглавляет «Кубань».
«Я не общался с ним довольно долгое время, – приводит News.ru слова датчанина. – В чемпионате много хороших команд, так что не надо акцентировать внимание на одном Трефилове.
Для меня не имеет значение, против кого играть и кто будет нам противостоять. Главная моя цель – побеждать в каждом матче. И без оглядки на соперника».
Напомним, накануне в Москве прошла презентация ПГК ЦСКА, который в новом сезоне будет выступать в суперлиге.
Ранее в России Лесли работал с «Ростов-Доном».
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