Ян Лесли: В суперлиге много команд, не стоит акцентировать внимание на одном Трефилове Датчанин стал главным тренером нового гандбольного клуба ЦСКА.

Главный тренер нового женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли высказался о противостоянии с Евгением Трефиловым, который возглавляет «Кубань».

«Я не общался с ним довольно долгое время, – приводит News.ru слова датчанина. – В чемпионате много хороших команд, так что не надо акцентировать внимание на одном Трефилове.

Для меня не имеет значение, против кого играть и кто будет нам противостоять. Главная моя цель – побеждать в каждом матче. И без оглядки на соперника».

Напомним, накануне в Москве прошла презентация ПГК ЦСКА, который в новом сезоне будет выступать в суперлиге.

Ранее в России Лесли работал с «Ростов-Доном».