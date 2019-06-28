Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧЕ-2020

Состоялась жеребьевка первого группового раунда чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд.
Сборная России сыграет с командами Дании, Исландии и Венгрии. Во второй групповой раунд выйдут по две лучших команды.
Датчане – двукратные чемпионы Европы (2008, 2012), исландцы заняли 13-е, а венгры 14-е место на предыдущем чемпионате Европы.
Турнир пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции.
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