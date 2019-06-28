Игрок «Астраханочки» завершила карьеру в 27 лет - Советский спорт
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28 июня 2019 23:51ГандболКоноплев Александр

Игрок «Астраханочки» завершила карьеру в 27 лет

Вместе с ней из спорта ушла Людмила Постнова.

Правая крайняя «Астраханочки» Яна Емельяненко завершила карьеру в 27 лет, информирует комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков в своей колонке на сайте «Быстрый центр».

В минувшем сезоне спортсменка из-за травмы провела в чемпионате России всего два матча.

Емельяненко – обладатель Кубка Белоруссии, бронзовый призер чемпионата России.

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Публикация от ГК «АСТРАХАНОЧКА» (@hc_astrakhanochka)

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