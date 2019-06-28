Игрок «Астраханочки» завершила карьеру в 27 лет

Правая крайняя «Астраханочки» Яна Емельяненко завершила карьеру в 27 лет, информирует комментатор «Матч ТВ» Артем Шмельков в своей колонке на сайте «Быстрый центр».
В минувшем сезоне спортсменка из-за травмы провела в чемпионате России всего два матча.
Емельяненко – обладатель Кубка Белоруссии, бронзовый призер чемпионата России.
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