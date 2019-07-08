Российская гандболистка Королева утонула в Польше - Советский спорт
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08 июля 2019 15:50ГандболГичунцев Артур

Российская гандболистка Королева утонула в Польше

Об этом сообщает Федерации гандбола России (ФГР).

Сегодня, 8 июля, россиянка Екатерина Королева утонула в водоеме, который находится в польском селе Старе-Яблонки, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы.

«Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации», – говорится в сообщении пресс-службы.

Королева выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России.

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