Российская гандболистка Королева утонула в Польше

Сегодня, 8 июля, россиянка Екатерина Королева утонула в водоеме, который находится в польском селе Старе-Яблонки, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы.
«Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации», – говорится в сообщении пресс-службы.
Королева выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России.
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