Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки - Советский спорт
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09 июля 2019 15:45Гандбол

Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве по факту смерти игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

«Прокурор принял решение начать следствие по ст. 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проходят проверку все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — приводит ТАСС слова представителя полиции города Оструд Анну Карчевскую.

Напомним, что россиянка Екатерина Королева утонула в водоеме, который находится в польском селе Старе-Яблонки, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы.

Добавим, что Королева выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России.

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