Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки

«Прокурор принял решение начать следствие по ст. 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проходят проверку все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — приводит ТАСС слова представителя полиции города Оструд Анну Карчевскую.
Напомним, что россиянка Екатерина Королева утонула в водоеме, который находится в польском селе Старе-Яблонки, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы.
Добавим, что Королева выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России.
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