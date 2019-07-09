Трефилов определился с составом сборной России на июльский сбор в Сочи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 20:17Гандбол

Трефилов определился с составом сборной России на июльский сбор в Сочи

Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым обнародовал список игроков, вызванных на первый тренировочный сбор в рамках подготовки к сезону-2019/20.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, в сборную приглашены 22 игрока. Среди них – голкипер «Кубани», олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Виктория Калинина. Известная гандболистка недавно возобновила карьеру после рождения сына.

Также спустя длительное время вызов в национальную команду получила левый полусредний Вероника Никитина (Гаранина), не выступавшая из-за травмы и рождения двух детей.

Полностью состав на сбор выглядит так:

Вратари: Мария Дувакина («Динамо-Синара»), Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Серафима Тиханова («Звезда»);

Левый крайний: Татьяна Захарова («Звезда»);

Левые полусредние: Екатерина Баркалова, Юлия Гаряева (обе – «Кубань»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»), Наталья Никитина («Звезда»), София Синицына («Динамо-Синара»);

Разыгрывающие: Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);

Линейные: Валентина Вернигорова, Екатерина Матлашова (обе – «Кубань»), Анастасия Илларионова («Звезда»);

Правые полусредние: Валерия Ганичева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»), Анна Шапошникова («Астраханочка»);

Правые крайние: Диана Голуб, Мария Дудина (обе – «Кубань»), Ольга Фомина («Лада»).

Отмечается, что команда соберется 18 июля в Сочи, сбор продлится до 1 августа.

05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
09/07 19:28Футбол
Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» - «Динамо» чемпионатом-2019/20.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
09/07 11:00Футбол
Александр Медведев: Чем больше Дзюба раздает интервью, тем лучшеБывший президент КХЛ, который с середины прошлого сезона занимает пост генерального директора «Зенита», рассказал о своем первом межсезонье в футболе.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
08/07 21:56Футбол
Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКАИзвестный футбольный агент прокомментировал главные трансферные новости и, конечно, самый обсуждаемый переход Алексея Сутормина – сначала из «Оренбурга» в «Рубин» и почти сразу же оттуда в «Зенит».
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
08/07 10:18ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
09/07 17:50Футбол
Голландские фанаты грозились ее убить. Наш человек на женском ЧМ-2019В 2003 году эта девушка сама играла на женском чемпионате мира по футболу за сборную России, теперь она отсудила матч за третье место ЧМ-2019среди женщин во Франции.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
Новости
21:21 Футбол Баринов продлил контракт с «Локомотивом»
21:17 Футбол «Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс» в матче квалификации Лиги Европы
21:02 Хоккей Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера СКА
20:58 Футбол Сын Зидана перешел в «Расинг» (фото)
20:44 Хоккей Панарин сделал сальто, прыгая в воду с яхты (видео)
20:42 Футбол «Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева
20:31 Футбол «Ахмат» обыграл немецкий клуб перед матчем против «Краснодара»
20:18 Бокс IBF обязала Альвареса защитить титул. Он до сих пор не ответил и может быть лишен пояса
20:17 Гандбол Трефилов определился с составом сборной России на июльский сбор в Сочи
20:13 Футбол Ильзат Ахметов: Гончаренко чувствует, когда мы чуть расслабляемся, и не дает спуску
20:05 Футбол РПЛ представила кубок, который будет вручаться за победу в чемпионате
20:04 Футбол Ахметов: Я всего год в ЦСКА, но уже понял, что матчи со «Спартаком» отличаются от других
19:46 Футбол «Бенфика» заинтересовалась хавбеком «Рязани»
19:32 Футбол Головин прибыл в расположение «Монако» (видео)
19:32 Хоккей Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной России
19:20 Теннис Свитолина обыграла Мухову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема
19:15 Футбол Армянский «Арарат» добыл победу в первом матче квалификации Лиги чемпионов
19:07 Российский волейболист получил 18 месяцев дисквалификации за проваленный допинг-тест
19:05 Футбол «Локомотив» продлит контракт с Гилерме
18:47 Футбол Эдуард Безуглов: Через 1-2 недели Черышев приступит к тренировкам в общей группе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика