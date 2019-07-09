Трефилов определился с составом сборной России на июльский сбор в Сочи

Как сообщает пресс-служба национальной команды, в сборную приглашены 22 игрока. Среди них – голкипер «Кубани», олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Виктория Калинина. Известная гандболистка недавно возобновила карьеру после рождения сына.
Также спустя длительное время вызов в национальную команду получила левый полусредний Вероника Никитина (Гаранина), не выступавшая из-за травмы и рождения двух детей.
Полностью состав на сбор выглядит так:
Вратари: Мария Дувакина («Динамо-Синара»), Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Серафима Тиханова («Звезда»);
Левый крайний: Татьяна Захарова («Звезда»);
Левые полусредние: Екатерина Баркалова, Юлия Гаряева (обе – «Кубань»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»), Наталья Никитина («Звезда»), София Синицына («Динамо-Синара»);
Разыгрывающие: Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);
Линейные: Валентина Вернигорова, Екатерина Матлашова (обе – «Кубань»), Анастасия Илларионова («Звезда»);
Правые полусредние: Валерия Ганичева («Звезда»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»), Анна Шапошникова («Астраханочка»);
Правые крайние: Диана Голуб, Мария Дудина (обе – «Кубань»), Ольга Фомина («Лада»).
Отмечается, что команда соберется 18 июля в Сочи, сбор продлится до 1 августа.