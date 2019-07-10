ФГР выступила с заявлением по поводу гибели российской гандболистки Федерация гандбола России (ФГР) выступила с заявлением по поводу гибели игрока сборной России по пляжному гандболу и «Ставрополья» Екатерины Королевой.

«В воскресенье, 7 июля, погибла игрок женской сборной России по пляжному гандболу и клуба «Ставрополье» Екатерина Королёва. Трагедия случилась в польском Старе-Яблонки после завершения чемпионата Европы по пляжному гандболу.

Федерация гандбола России находится в постоянном контакте с генеральным консульством России в Гданьске, а также с родственниками Екатерины Королёвой и предоставляет всю необходимую информацию.

В ближайшее время будет решен вопрос о перевозке погибшей спортсменки на родину. ФГР возьмет на себя все расходы по организации похорон Екатерины Королёвой и окажет финансовую поддержку ее семье.

Мы просим представителей СМИ максимально тактично отнестись к ситуации, воздержаться от публикаций собственных версий произошедшего и не распространять данные, не соответствующие действительности.

Федерация гандбола России располагает всеми необходимыми сведениями о трагедии. Однако мы считаем неэтичным публиковать какую-либо информацию до завершения всех следственных и процессуальных действий. Окончательное официальное заключение будет сделано по результатам экспертизы, назначенной на 10 июля.

Гибель талантливой молодой спортсменки стала трагедией для всей гандбольной семьи. ФГР получила соболезнования от Европейской федерации гандбола, ее президента Михаэля Видерера, вице-президента ЕГФ Предрага Бошковича, десятков коллег и партнеров. Письма со словами поддержки прислали федерации гандбола Испании, Азербайджана, Грузии и многих других стран. Общую боль разделяют игроки и болельщики со всего мира. Мы благодарны всем, кто остался неравнодушен к случившемуся.

Федерация гандбола России еще раз выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины Королевой. Мы скорбим вместе с вами, - говорится в сообщение, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее стало известно, что польская прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве по факту смерти Королевой.

Напомним, что россиянка Екатерина Королева утонула в водоеме, который находится в польском селе Старе-Яблонки, где со 2 по 7 июля проходил чемпионат Европы.

Добавим, что Королева выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России.