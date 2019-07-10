Тренер Королевой раскрыл новые подробности гибели гандболистки Его слова приводит телеканал «360».

Российский специалист Виталий Волынченко, работавший с гандболисткой Екатериной Королевой, рассказал, что ее друг подозревается в убийстве спортсменки.

Он отметил, что молодой человек является членом мужской сборной России, но называть его имя отказался.

«Они вместе пошли купаться. Он-то ее и вытащил. Его подозревают в непреднамеренном убийстве. Все будет определено экспертизой», – заявил Волынченко.

Напомним, ранее стало известно 20-летняя Королева утонула в пруду, который находится в польской деревне Старе-Яблонки.