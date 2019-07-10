Тренер Королевой раскрыл новые подробности гибели гандболистки

Российский специалист Виталий Волынченко, работавший с гандболисткой Екатериной Королевой, рассказал, что ее друг подозревается в убийстве спортсменки.
Он отметил, что молодой человек является членом мужской сборной России, но называть его имя отказался.
«Они вместе пошли купаться. Он-то ее и вытащил. Его подозревают в непреднамеренном убийстве. Все будет определено экспертизой», – заявил Волынченко.
Напомним, ранее стало известно 20-летняя Королева утонула в пруду, который находится в польской деревне Старе-Яблонки.
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