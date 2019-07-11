Российская гандболистка могла погибнуть в результате утопления

Игрок женской сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в результате утопления. Такое предварительное заключение вынесла судебно-медицинская экспертиза, сообщает «Р-Спорт».
«По предварительному заключению, наиболее вероятной причиной смерти было утопление», – заявил представитель окружной прокуратуры Эльблонга.
Теперь следствие ожидает официального заключения.
Напомним, 20-летняя Королева погибла 7 июля в Старе-Яблонки после завершения чемпионата Европы. Она утонула в водоеме рядом с игровыми кортами.
Королева выступала за клуб «Ставрополье».
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