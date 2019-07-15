ВИДЕО ДНЯ: российские гандболистки отметили победу над Францией зажигательным танцем Молодежная сборная России по гандболу заняла первое место на предварительном этапе Евро-2019 (U19).

В сети появилось видео командного танца женской молодежной сборной России по гандболу после победы над Францией (30:24) на чемпионате Европы (U19) в Венгрии. Видео опубликовано в YouTube-канале «Гандбол. Быстрый центр».

В воскресенье сборная России победила Францию и заняла первое место в группе A предварительного этапа турнира. Самой результативной в матче стала Елена Михайличенко, забившая девять голов. Восемь мячей на счету Валерии Масловой.

До этого российские гандболистки нанесли поражения Словении (36:21) и Словакии (46:13).

Теперь соперниками России по основному этапу станут Голландия и Дания. Две лучшие команды выйдут в полуфинал.