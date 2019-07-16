Россиянки проиграли норвежкам на юношеском Евро - Советский спорт
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16 июля 2019 22:53ГандболКоноплев Александр

Россиянки проиграли норвежкам на юношеском Евро

Россиянки сохраняют шансы на плей-офф.

В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы U19 сборная России проиграла Норвегии – 28:31 (15:13).

На данный момент сборная России занимает второе место. 17 июля они сыграют с идущими третьими датчанками.

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