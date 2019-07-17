Гандболистка Королева погибла в результате утопления - Советский спорт
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17 июля 2019 14:36ГандболЛипкин Антон

Гандболистка Королева погибла в результате утопления

Екатерина Королева погибла в Польше, где проходил чемпионат Европы по пляжному гандболу.

Федерация гандбола России (ФГР) сообщила о причинах смерти игрока женской сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

«В ходе расследования, по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление. Об этом были уведомлены родственники погибшей, получившие соответствующую информацию», – говорится на официальном сайте ФГР.

Напомним, 20-летняя Королева погибла 7 июля после завершения чемпионата Европы в Старе-Яблонки (Польша) во время купания в водоеме рядом с игровыми кортами.

Королева выступала за клуб «Ставрополье».

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