Погибшую в Польше российскую гандболистку похоронили на Кубани

- Внучку похоронили сегодня в селе Киевское в Крымском районе (Краснодарский край - прим. ТАСС), администрация оказала помощь. На церемонии прощания присутствовали представители тренерского штаба команды из Ставрополья, тренеры сборной России по пляжному гандболу, - приводит ТАСС слова дедушки девушки Валерия Королева.
Напомним, 20-летняя Королева погибла 7 июля после завершения чемпионата Европы в Старе-Яблонки (Польша) во время купания в водоеме рядом с игровыми кортами.
Позже Федерация гандбола России (ФГР) сообщила, что в ходе расследования, по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление.
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