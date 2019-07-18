Погибшую в Польше российскую гандболистку похоронили на Кубани - Советский спорт
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18 июля 2019 20:08Гандбол

Погибшую в Польше российскую гандболистку похоронили на Кубани

Российскую гандболистку Екатерину Королеву, погибшую в Польше в возрасте 20 лет, похоронили в родном селе Киевское на Кубани.

- Внучку похоронили сегодня в селе Киевское в Крымском районе (Краснодарский край - прим. ТАСС), администрация оказала помощь. На церемонии прощания присутствовали представители тренерского штаба команды из Ставрополья, тренеры сборной России по пляжному гандболу, - приводит ТАСС слова дедушки девушки Валерия Королева.

Напомним, 20-летняя Королева погибла 7 июля после завершения чемпионата Европы в Старе-Яблонки (Польша) во время купания в водоеме рядом с игровыми кортами.

Позже Федерация гандбола России (ФГР) сообщила, что в ходе расследования, по результатам судебно-медицинской экспертизы зафиксировано, что причиной смерти спортсменки явилось утопление.

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