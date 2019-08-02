Россиянки обыграли Черногорию на юношеском ЧЕ

Женская сборная России одержала вторую подряд победу на чемпионате Европы U17.
Во втором туре россиянки обыграли Черногорию – 23:19 (12:11).
Днем ранее Россия разгромила Словению – 33:20. В третьем туре им предстоит встреча с Францией.
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