Россиянки проиграли Франции, но вышли в основной раунд чемпионата Европы - Советский спорт
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04 августа 2019 19:29Гандбол

Россиянки проиграли Франции, но вышли в основной раунд чемпионата Европы

Сборная России идет дальше.

В матче предварительного этапа чемпионата Европы U17 женская сборная России уступила Франции – 25:32 (11:17).

Лучшей в составе россиянок стала Юлия Баева, забросившая восемь мячей.

Россиянки заняли второе место в своей группе и вышли в основной раунд, где сыграют с Данией и Германией.

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