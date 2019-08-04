Россиянки проиграли Франции, но вышли в основной раунд чемпионата Европы

В матче предварительного этапа чемпионата Европы U17 женская сборная России уступила Франции – 25:32 (11:17).
Лучшей в составе россиянок стала Юлия Баева, забросившая восемь мячей.
Россиянки заняли второе место в своей группе и вышли в основной раунд, где сыграют с Данией и Германией.
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