Трефилов покинул пост главного тренера сборной России и стал вице-президентом ФГР - Советский спорт
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05 августа 2019 10:44ГандболЛипкин Антон

Трефилов покинул пост главного тренера сборной России и стал вице-президентом ФГР

Новым главным тренером стал испанец Амброс Мартин, возглавляющий «Ростов-Дон».

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов покинул свой пост, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Такое решение было принято по итогам разговора Трефилова с президентом ФГР Сергеем Шишкаревым, который предложил 63-летнему специалисту стать вице-президентом федерации.

Новым главным тренером сборной назначен испанец Амброс Мартин, возглавляющий «Ростов-Дон». В прошлом сезоне под его руководством команда дошла до финала Лиги чемпионов.

Напомним, Трефилов тренировал сборную России с 1999 по 2012 годы, а также с 2013 по 2019 годы. Он привел команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также вместе с ним национальная команда стала четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), двукратным серебряным (2006, 2018) и бронзовым (2000, 2008) призером чемпионата Европы, а также завоевала серебро Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Добавим, что в феврале Трефилов перенес операцию на сердце, после чего вернулся к работе в мае.

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