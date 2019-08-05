Сергей Шишкарев: Благодарен Трефилову за мужество и выдержку - Советский спорт
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05 августа 2019 10:50ГандболЛипкин Антон

Сергей Шишкарев: Благодарен Трефилову за мужество и выдержку

Главный тренер женской сборной России покинул свой пост.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал решение об уходе Евгения Трефилова с поста главного тренера женской сборной России.

«Разговор получился долгим и очень откровенным, – приводит слова Шишкарева официальный сайт ФГР. – Не стану скрывать, принято очень непростое решение, и я благодарен Евгению Васильевичу за мужество и выдержку.

Трефилов продолжит работу в новом качестве. Он назначен вице-президентом ФГР и в этой роли будет курировать всю систему женских национальных команд».

Напомним, новым главным тренером сборной России стал испанец Амброс Мартин, под руководством которого «Ростов-Дон» в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов.

Трефилов работал с национальной командой с 1999 по 2012 и с 2013 по 2019 годы. Вместе с ним сборная России стала олимпийским чемпионом (2016), серебряным призером Олимпиады (2008), четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), двукратным серебряным (2006, 2018) и бронзовым (2000, 2008) призером чемпионата Европы.

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