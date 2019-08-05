Евгений Трефилов: Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье, но из гандбола не ухожу

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов объяснил решение завершить работу в национальной команде.
«Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде, – приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России. – Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола».
Трефилов работал со сборной России с 1999 по 2012 и с 2013 по 2019 годы. Под его руководством национальная команда стала олимпийским чемпионом (2016), серебряным призером Олимпиады (2008), четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), двукратным серебряным (2006, 2018) и бронзовым (2000, 2008) призером чемпионата Европы.
Напомним, что в феврале Трефилов перенес операцию на сердце, после чего вернулся к работе в мае, однако врачи запретили ему участвовать в июльском сборе команды.
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