Евгений Трефилов: Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье, но из гандбола не ухожу Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России.

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов объяснил решение завершить работу в национальной команде.

«Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде, – приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России. – Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола».

Трефилов работал со сборной России с 1999 по 2012 и с 2013 по 2019 годы. Под его руководством национальная команда стала олимпийским чемпионом (2016), серебряным призером Олимпиады (2008), четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), двукратным серебряным (2006, 2018) и бронзовым (2000, 2008) призером чемпионата Европы.

Напомним, что в феврале Трефилов перенес операцию на сердце, после чего вернулся к работе в мае, однако врачи запретили ему участвовать в июльском сборе команды.

Новым главным тренером женской сборной России стал испанец Амброс Мартин, возглавляющий «Ростов-Дон».