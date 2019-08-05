Амброс Мартин: Перед работой со сборной России было важно поговорить с Трефиловым - Советский спорт
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05 августа 2019 11:05ГандболЛипкин Антон

Амброс Мартин: Перед работой со сборной России было важно поговорить с Трефиловым

Испанец возглавил женскую сборную России по гандболу.

Новый главный тренер женской сборной России Амброс Мартин прокомментировал свое назначение.

«Мне было очень важно лично поговорить с Трефиловым и только после этого приступать к работе, – приводит слова 51-летнего испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – Наша встреча получилась интересной, содержательной и позитивной.

Женская сборная России – одна из сильнейших на планете, а Трефилов – большая фигура в мировом гандболе. Он провел колоссальную, действительно впечатляющую работу. Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России».

Напомним, с 2018 года Амброс возглавляет «Ростов-Дон», с которым в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов. Ранее он работал с испанским клубом «Ичако» (2004-2012), венгерским «Дьором» (2012-2018) и параллельно тренировал сборную Румынии (2016-2019).

В качестве тренера он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов (2013, 2014, 2017, 2018) и один раз Кубок ЕГФ (2009).

В понедельник ФГР объявила о том, что Трефилов покинул пост главного тренера сборной России и назначен вице-президентом федерации.

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