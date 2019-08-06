Анна Сень: Новость об уходе Трефилова из сборной была достаточно тяжелой Один из лидеров женской гандбольной сборной России и клуба «Ростов-Дон» Анна Сень о том, что Евгений Трефилов решил покинуть пост главного тренера национальной команды.

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– Я пропустила летний сбор, но общалась с девочками, которые вызывались на него, и они рассказывали, что Евгений Васильевич проводил тренировки в обычном режиме. Хотя он и раньше никогда не показывал, что у него что-то болит, всегда держал себя в руках как мог. Я считаю Евгения Трефилова великим тренером, мы с ним действительно многое прошли и много чего выиграли. Поэтому новость о его уходе из сборной была достаточно тяжёлой. Не раз говорила в интервью, что не могла себе представить, что могу поехать на следующие Олимпийские игры с каким-то другим тренером, – приводит слова Сень News.ru.

Ранее стало известно, что главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов покинул свой пост. Новым главным тренером команды стал испанец Амброс Мартин, возглавляющий «Ростов-Дон».