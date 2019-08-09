Амброс Мартин: Лучше Трефилова выступить не смогу, но хочу повторить его олимпийский успех - Советский спорт
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09 августа 2019 15:01ГандболЛипкин Антон

Амброс Мартин: Лучше Трефилова выступить не смогу, но хочу повторить его олимпийский успех

Испанец возглавил женскую сборную России по гандболу.

Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал о целях, которые ставит перед собой в национальной команде.

«Для меня понятно, что я взял под свое крыло сборную, перед которой стоит максимальная задача – выиграть золото на Олимпийских играх в Японии, – приводит «Р-Спорт» слова испанца. – Лучше, чем Евгений Трефилов, я выступить не смогу, но хочу повторить его успех, достигнутый на прошлой Олимпиаде»

Напомним, в понедельник Федерация гандбола России объявила о назначении Амброса, возглавляющего «Ростов-Дон», главным тренером сборной России. Тогда как Евгений Трефилов станет вице-президентом ФГР.

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