Амброс Мартин: Лучше Трефилова выступить не смогу, но хочу повторить его олимпийский успех Испанец возглавил женскую сборную России по гандболу.

Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал о целях, которые ставит перед собой в национальной команде.

«Для меня понятно, что я взял под свое крыло сборную, перед которой стоит максимальная задача – выиграть золото на Олимпийских играх в Японии, – приводит «Р-Спорт» слова испанца. – Лучше, чем Евгений Трефилов, я выступить не смогу, но хочу повторить его успех, достигнутый на прошлой Олимпиаде»

Напомним, в понедельник Федерация гандбола России объявила о назначении Амброса, возглавляющего «Ростов-Дон», главным тренером сборной России. Тогда как Евгений Трефилов станет вице-президентом ФГР.