ФГР: В лице Мартина сборная России обрела самого титулованного специалиста

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин высказался о назначении испанца Амброса Мартина главным тренером женской сборной России.
«Выбор главного тренера был нашим совместным решением, – приводит «Р-Спорт» слова Воронина. – И в лице Амброса Мартина мы обрели специалиста, который на клубном уровне, как тренер, является самым титулованным».
Напомним, в прошлом сезоне Амброс возглавлял «Ростов-Дон» и дошел с командой до финала Лиги чемпионов.
Ранее он работал с испанским клубом «Ичако» (2004-2012), венгерским «Дьором» (2012-2018) и параллельно тренировал сборную Румынии (2016-2019).
В качестве тренера он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов (2013, 2014, 2017, 2018) и один раз Кубок ЕГФ (2009).
В понедельник ФГР объявила о том, что Евгений Трефилов покинул пост главного тренера сборной России и назначен вице-президентом федерации.
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