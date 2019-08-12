«Спартак» проиграл «Стяуа» в товарищеском матче - Советский спорт
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12 августа 2019 19:27ГандболКоноплев Александр

«Спартак» проиграл «Стяуа» в товарищеском матче

Четыре поражения в четырех матчах.

Московский «Спартак» на сборах в Румынии уступил бухарестской «Стяуа» со счетом 22:31 (10:13).

Это четвертое подряд поражение двукратных серебряных призеров чемпионата России. Ранее красно-белые проиграли бухарестскому «Динамо» (27:34), ЧСМ (26:38) и «Добрудже» (25:32).

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