Трефилов останется главным тренером «Кубани» - Советский спорт
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12 августа 2019 22:47ГандболКоноплев Александр

Трефилов останется главным тренером «Кубани»

Легендарный специалист покинул сборную, но остался в клубе.

Известный наставник Евгений Трефилов продолжит работу на посту главного тренера «Кубани». Ранее он оставил аналогичную должность в женской сборной России.

– По факту я тренер «Кубани». Буду сидеть на трибунах, а не на скамейке на матчах. Будем считать, что мне так комфортно. Так решили. Давайте попробуем, – приводит слова Трефилова «РИА Новости».

Специалист работает в «Кубани» с 2016 года.

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