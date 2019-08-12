Трефилов останется главным тренером «Кубани» Легендарный специалист покинул сборную, но остался в клубе.

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Известный наставник Евгений Трефилов продолжит работу на посту главного тренера «Кубани». Ранее он оставил аналогичную должность в женской сборной России.

– По факту я тренер «Кубани». Буду сидеть на трибунах, а не на скамейке на матчах. Будем считать, что мне так комфортно. Так решили. Давайте попробуем, – приводит слова Трефилова «РИА Новости».

Специалист работает в «Кубани» с 2016 года.