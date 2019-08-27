Трефилов покинет пост главного тренера «Кубани» В клубе вообще не будет главного тренера.

Главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

«Евгений Васильевич будет присутствовать в клубе в качестве почетного президента, – сообщил генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер. – Также он занимает должность вице-президента федерации гандбола России.

Он не сможет совмещать должности, потому что возникнет конфликт интересов: Евгений Васильевич является вице-президентом федерации гандбола, как я уже сказал, а это должность штатная».

Отметим, что клуб решил провести предстоящий сезон без главного тренера. Руководить командой будет старший тренер Денис Сайфулин.

Напомним, ранее Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России. Его место занял испанец Амброс Мартин.