«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России

Первый тайм завершился со счетом 17:12.
Это шестой розыгрыш Суперкубка России в истории. Предыдущие пять завершились победой «Чеховских Медведей».
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