«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России В матче за Суперкубок России «Чеховские Медведи» обыграли «Спартак» – 35:25.

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Первый тайм завершился со счетом 17:12.

Это шестой розыгрыш Суперкубка России в истории. Предыдущие пять завершились победой «Чеховских Медведей».