Олимпийская чемпионка Ильина возобновила карьеру и подписала контракт с ЦСКА

Олимпийская чемпионка Екатерина Ильина возобновила карьеру, которую она прервала летом 2018 года по состоянию здоровья, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
28-летняя разыгрывающая подписала двухлетний контракт с ЦСКА, где снова будет играть под руководством датчанина Яна Лесли, с которым она знакома по выступлениям за «Ростов-Дон».
«Я приняла предложение ЦСКА, поскольку команду возглавляет Ян Лесли, с которым мы работали ранее и требования которого я хорошо знаю, – сказала Ильина. – Также в составе есть несколько гандболисток, с которыми я играла еще в «Ладе». Думаю, ЦСКА – самый подходящий клуб для возвращения в гандбол, здесь я смогу постепенно набирать форму».
Напомним, ранее Ильина также выступала за «Кубань» и «Ладу».
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