Ян Лесли: ЦСКА не всегда хватало баланса в игре со «Спартаком-2» Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли прокомментировал итоги тренировочного матча с мужской командой «Спартак-2».

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— ЦСКА уже второй раз за неделю проводит товарищеский матч против мужского «Спартака-2». Сравните ваши впечатления от игры команды в этих двух встречах.

— По сравнению с предыдущей встречей команда действовала чуть лучше. В то же время во второй половине матча, в третьем и четвертом таймах, мы стали заметно уставать. Потому что по физическим кондициям на сегодня мы уступаем нашему оппоненту.

Для меня счет не играл особой роли, куда важнее была игра команды, действия девушек на площадке. Важно было увидеть, какие ошибки допускают игроки и как, исходя из этой информации, выстроить дальнейший тренировочный процесс.

Я остался доволен большей частью увиденного, но в то же время у меня остаются вопросы к игрокам по некоторым эпизодам. Это касается как игры команды в целом, так и действий отдельно взятых игроков.

Мне потребуется слишком много времени, чтобы разобрать все эти ошибки. В один момент мы действовали по-настоящему круто в атаке, а затем допускали необъяснимые ошибки. Нам не всегда хватало баланса в игре, — передает слова Лесли News.ru.