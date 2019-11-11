Полина Ведехина: Было понятно, что хочет Трефилов, а у Мартина времени мало

Полусредняя ЦСКА Полина Ведехина высказалась о перспективах сборной России на чемпионате мира под руководством нового главного тренера испанца Амброса Мартина.
«Новый тренер – это всегда интересно, – приводит News.ru слова Ведехиной. – Пока тяжело представить, посмотрим. Если с Евгением Васильевичем (Трефиловым) было понятно, что он хочет, то сейчас необходимо время, которого было очень мало у Амброса Мартина. Впереди еще турнир перед чемпионатом, думаю, что все схемы будут отлажены».
Напомним, летом Мартин, возглавляющий «Ростов», сменил в сборной России Евгения Трефилова.
Чемпионат мира пройдет c 30 ноября по 15 декабря в Японии. На групповом этапе Россия сыграет с Китаем (30 ноября), Аргентиной (2 декабря), ДР Конго (3 декабря), Японией (5 декабря) и Швецией (6 декабря).
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