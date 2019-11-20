Стал известен состав сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России во главе с Амбросом Мартином определился с составом команды на чемпионат мира в Японии, сообщает ТАСС.
Сборная России:
вратари: Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина;
левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова;
левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ольга Горшенина, Елизавета Малашенко, Елена Михайличенко;
разыгрывающая: Ярослава Фролова;
линейные: Анастасия Илларионова, Ксения Макеева, Яна Жилинскайте;
правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова;
правые крайние: Юлия Манагарова, Ольга Фомина.
Напомним, летом Мартин, возглавляющий «Ростов», сменил в сборной России Евгения Трефилова.
Чемпионат мира пройдет c 30 ноября по 15 декабря в Японии. На групповом этапе Россия сыграет с Китаем (30 ноября), Аргентиной (2 декабря), ДР Конго (3 декабря), Японией (5 декабря) и Швецией (6 декабря).