Стал известен состав сборной России на чемпионат мира Турнир пройдет с 30 ноября по 15 декабря.

Загрузка...

Тренерский штаб сборной России во главе с Амбросом Мартином определился с составом команды на чемпионат мира в Японии, сообщает ТАСС.

Сборная России:

вратари: Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина;

левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова;

левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ольга Горшенина, Елизавета Малашенко, Елена Михайличенко;

разыгрывающая: Ярослава Фролова;

линейные: Анастасия Илларионова, Ксения Макеева, Яна Жилинскайте;

правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова;

правые крайние: Юлия Манагарова, Ольга Фомина.

Напомним, летом Мартин, возглавляющий «Ростов», сменил в сборной России Евгения Трефилова.

Чемпионат мира пройдет c 30 ноября по 15 декабря в Японии. На групповом этапе Россия сыграет с Китаем (30 ноября), Аргентиной (2 декабря), ДР Конго (3 декабря), Японией (5 декабря) и Швецией (6 декабря).