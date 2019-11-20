Амброс Мартин: Сборная России готова к чемпионату мира и отбору на ОИ Турнир в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря.

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин высказался о готовности команды к чемпионату мира в Японии.

«Мы готовы к чемпионату мира и отбору на Олимпийские игры, – приводит ТАСС слова Мартина. – Девушки знают уже эту дорогу, знают, как туда попасть. Мы сделаем для этого все возможное».

Ранее стал известен состав команды на турнир, который пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря в Японии. На групповом этапе Россия сыграет с Китаем (30 ноября), Аргентиной (2 декабря), ДР Конго (3 декабря), Японией (5 декабря) и Швецией (6 декабря).

Напомним, летом Мартин возглавил национальную команду, сменив на посту главного тренера Евгения Трефилова.