Президент Федерации гандбола России приветствует идею появления юбок в форме спортсменок Сергей Шишкарев считает, что женский гандбол станет еще более привлекательным.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв во время пресс-конференция в Новогорске рассказал о том, как относится к идее появления юбок в форме спортсменок.

Он отметил, что каждый клуб имеют право самим выбирать игровую форму и считает юбки «олицетворением женственности», и от этого «женский гандбол может стать только ещё более привлекательным».

Президент приветствует инициативу дизайна новой игровой формы, считая, что в связи с этим мужская зрительская аудитория на матчах женского чемпионата страны может в значительной степени прибавиться.

Напомним, что Сергей Шишкарев был избран на пост президента ФГР в апреле 2015 года.