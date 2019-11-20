Президент Федерации гандбола России приветствует идею появления юбок в форме спортсменок

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв во время пресс-конференция в Новогорске рассказал о том, как относится к идее появления юбок в форме спортсменок.
Он отметил, что каждый клуб имеют право самим выбирать игровую форму и считает юбки «олицетворением женственности», и от этого «женский гандбол может стать только ещё более привлекательным».
Президент приветствует инициативу дизайна новой игровой формы, считая, что в связи с этим мужская зрительская аудитория на матчах женского чемпионата страны может в значительной степени прибавиться.
Напомним, что Сергей Шишкарев был избран на пост президента ФГР в апреле 2015 года.
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