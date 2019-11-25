Российские гандболистки выиграли турнир в Сеуле Сборная России завершила подготовку к чемпионату мира.

Женская сборная России по гандболу победила Южную Корею (29:22) в заключительном матче турнира Seoul Cup в Сеуле, который она досрочно выиграла.

По четыре гола в составе российской команды забили Кристина Кожокарь, Анна Вяхирева и Юлия Манагарова. Ранее команда Амброса Мартина обыграла Венгрию (29:25) и Сербию (43:25).

Вяхирева, забившая восемь голов в трех матчах, была признана самым ценным игроком турнира.

Таким образом, сборная России завершила подготовку к чемпионату мира, который стартует 30 ноября в Японии.

На групповом этапе Россия сыграет в группе D с Китаем (30 ноября), Аргентиной (2 декабря), ДР Конго (3 декабря), Японией (5 декабря) и Швецией (6 декабря).

Сеул (Южная Корея)

Seoul Cup

3-й тур

Южная Корея – Россия – 22:29 (10:11)