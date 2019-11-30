Владлена Бобровникова: Нужно сделать все, что в наших силах, чтобы победить на чемпионате мира

Левая полусредняя сборной России по гандболу Владлена Бобровникова высказалась об ожиданиях перед чемпионатом мира в Японии, который стартует в субботу в Японии.
«Нужно сделать все, что есть в наших силах, чтобы победить на чемпионате мира, – приводит слова 32-летней гандболистки официальный сайт Федерации гандбола России. – И даже больше: отдать сердце и душу на площадке. Нам нужно быть одной командой, поддерживать друг друга, потому что дружный коллектив может противостоять любому сопернику».
На групповом этапе Россия сыграет в группе D с Китаем (30 ноября), Аргентиной (2 декабря), ДР Конго (3 декабря), Японией (5 декабря) и Швецией (6 декабря).
Отметим, что в российской истории сборная побеждала на чемпионатах мира в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.
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