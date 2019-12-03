Амброс Мартин: В матче с Аргентиной столкнулись со сложностями, но смогли их преодолеть Россия обыграла Аргентину на чемпионате мира в Японии.

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин высказался об игре команды после матча второго тура группового этапа чемпионата мира с Аргентиной (35:22).

«Довольны и результатом, и игрой, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – В первом тайме наша команда столкнулась со сложностями, но затем сумела их преодолеть. Радует, что мы показали стабильную игру как в нападении, так и в защите».

Напомним, самой результативной в составе российской команды стала полусредняя Ольга Горшенина, забившая пять голов.

Сборная России одержала вторую победу и лидирует в группе D. Напомним, в первом матче Россия нанесла поражение Китаю (26:11).

В третьем туре 3 декабря соперником команды Амброса Мартина станет ДР Конго.