Российские гандболистки крупно победили ДР Конго на чемпионате мира

Женская сборная России по гандболу одержала победу над ДР Конго (34:13) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Японии.
Самой результативной в составе российской команды стала правая крайняя Юлия Манагарова, забившая шесть голов.
Сборная России одержала третью победу и возглавляет группу D. Следующим соперником команды Амброса Мартина станет 5 декабря Япония.
Добавим, что три лучшие команды из каждой группы выйдут в основной раунд.
Кумамото (Япония)
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Группа D
3-й тур
Россия – ДР Конго – 34:13 (19:7)
Россия: Манагарова (6), Сень (5), Фомина (4), Кузнецова (3), Михайличенко (3), Илларионова (3), Горшенина (2), Малашенко (2), Фролова (2), Вяхирева (1), Бобровникова (1), Макеева (1), Кожокарь (1).