Российские гандболистки крупно победили ДР Конго на чемпионате мира - Советский спорт
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03 декабря 2019 10:26ГандболЛипкин Антон

Российские гандболистки крупно победили ДР Конго на чемпионате мира

У России три победы в трех матчах.

Женская сборная России по гандболу одержала победу над ДР Конго (34:13) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Японии.

Самой результативной в составе российской команды стала правая крайняя Юлия Манагарова, забившая шесть голов.

Сборная России одержала третью победу и возглавляет группу D. Следующим соперником команды Амброса Мартина станет 5 декабря Япония.

Добавим, что три лучшие команды из каждой группы выйдут в основной раунд.

Кумамото (Япония)
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Группа D
3-й тур

Россия – ДР Конго – 34:13 (19:7)
Россия: Манагарова (6), Сень (5), Фомина (4), Кузнецова (3), Михайличенко (3), Илларионова (3), Горшенина (2), Малашенко (2), Фролова (2), Вяхирева (1), Бобровникова (1), Макеева (1), Кожокарь (1).

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