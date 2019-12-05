Сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира по гандболу - Советский спорт
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05 декабря 2019 14:04ГандболНечаев Юрий

Сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира по гандболу

Турнир проходит в Японии.

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Японии со счетом 33:23 в матче группового этапа чемпионата мира.

Среди россиянок самой результативной стала Анна Сень, забившая восемь голов.

Сборная России одержала на чемпионате мира четвертую победу в четырех матчах. В турнирной таблице группы D россиянки занимают первое место.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с командой Швеции. Встреча состоится 6 декабря и начнется в 14:30 мск.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Россия — Япония — 33:23 (16:16)

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