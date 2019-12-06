Амброс Мартин: Игра с Японией дала возможность сборной России почувствовать свою силу Россия обыграла хозяев чемпионата мира.

Загрузка...

Главный тренер женской сборной России Амброс Мартин прокомментировал победу над Японией (33:23) в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира в Японии.

«Игра с Японией позволила почувствовать сложность чемпионата мира, сложность соперника, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – Но она дала нам возможность и почувствовать свою силу, свои сильные стороны.

Важно уметь играть не только когда легко, но и когда есть сложности. В этом плане мы хорошо себя проявили. А победа над Японией придаст нам дополнительную уверенность».

Отметим, что первый тайм матча завершился вничью (16:16). Самой результативной в составе российской команды стала левая полусредняя Анна Сень, забившая восемь голов. Она же была признана лучшим игроком.

Ранее сборная России обыграла Китай (26:11), Аргентину (35:22) и ДР Конго (34:13) и с восемью очками занимает первое место в группе D.

В заключительном матче группового этапа Россия разыграет первое место в группе со Швецией, которая также выиграла все четыре матча. Начало игры – 14:30 (мск).