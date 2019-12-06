Стал известен расширенный состав сборной России на чемпионат Европы - Советский спорт
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06 декабря 2019 11:33ГандболЛипкин Антон

Стал известен расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

В список включены 28 игроков.

Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала на официальном сайте расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. В список вошли 28 игроков.

Сборная России:

вратари: Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор», Украина), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);

левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Македония), Сергей Николаенков (СКИФ), Игорь Сорока («Мотор», Украина), Роман Остащенко («Чеховские медведи»);

левые полусредние: Дмитрий Санталов, Сергей Марк Косоротов (оба – «Чеховские медведи»), Сергей Горбок («Вардар», Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия);

разыгрывающие: Павел Атьман («Вардар», Македония), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Кирилл Котов («Чеховские медведи»);

линейные: Сергей Горпишин, Глеб Калараш (оба – «Вардар», Македония), Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Вячеслав Касаткин («Виктор»), Максим Михалин (СКИФ);

правые полусредние: Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»), Константин Игропуло («Висла», Польша);

правые крайние: Дмитрий Ковалев, Алексей Фокин (оба – «Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония).

Чемпионат Европы пройдет с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции. На групповом этапе Россия сыграет в Мальме с Венгрией, Данией и Исландией.

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