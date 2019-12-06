Амброс Мартин: Перед матчем со Швецией важно успеть восстановиться Россия и Швеция разыграют первое место в группе D чемпионата мира.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал предстоящий матч со Швецией за первое место в группе D чемпионата мира в Японии.

«Игра в любом случае будет сложной, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – Но не из-за того, что это европейская команда.

Сборная Швеции входит в число лучших команд мира, что доказывает последние несколько лет. Мы же потратили немало сил в игре с Японией и важно успеть восстановиться».

Напомним, Россия и Швеция набрали по восемь очков в четырех матчах. При этом Россия лидирует в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что очки, набранные в этом матче, пойдут в зачет основного раунда.

Матч Россия – Швеция пройдет 6 декабря в Кумамото. Начало игры – 14:30 (мск).