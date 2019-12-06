Амброс Мартин: Перед матчем со Швецией важно успеть восстановиться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 декабря 2019 13:14ГандболЛипкин Антон

Амброс Мартин: Перед матчем со Швецией важно успеть восстановиться

Россия и Швеция разыграют первое место в группе D чемпионата мира.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал предстоящий матч со Швецией за первое место в группе D чемпионата мира в Японии.

«Игра в любом случае будет сложной, – приводит слова испанца официальный сайт Федерации гандбола России. – Но не из-за того, что это европейская команда.

Сборная Швеции входит в число лучших команд мира, что доказывает последние несколько лет. Мы же потратили немало сил в игре с Японией и важно успеть восстановиться».

Напомним, Россия и Швеция набрали по восемь очков в четырех матчах. При этом Россия лидирует в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что очки, набранные в этом матче, пойдут в зачет основного раунда.

Матч Россия – Швеция пройдет 6 декабря в Кумамото. Начало игры – 14:30 (мск).

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
«ЛЮстрация» для Валиевой. В Турине стартовал финал Гран-при В начале первого дня финала Гран-при-2019 лидерство после короткой программы у юниорок захватила Алиса Лю из США. Ее преследуют четыре российских фигуристки. 05.12.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Елена Радионова: Из всех наших юниоров у Синицыной самое зрелое катание Наталья Бестемьянова: Лью технически сильнее, но артистически наши девочки абсолютно чудесные Мишина и Галлямов: Очень приятно выступать на олимпийской арене
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Коломейцев: Никуда Миранчук зимой из «Локо» не уйдет 30-летний полузащитник вице-чемпионов России подвел промежуточные итоги первой части клубного сезона. 05.12.2019 11:56 Футбол Григорьевская Юлия
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
13:53 Футбол Александр Бубнов: «Динамо» навяжет «Зениту» борьбу, но ставлю на победу хозяев
13:48 ММА Хендерсон снялся с турнира Bellator 237
13:44 Фигурное катание Сергей Шахрай: Трусова на прокате сделала пять четверных прыжков
13:42 Футбол Эдгар Запашный: Я бы «покрошил» болельщиков, матерящихся на трибунах
13:36 Футбол Юрий Чеботарев: Знал, что матч «Динамо» – «Спартак-Алания» в 1996 году – договорной
13:27 Футбол «Реал» сыграет в зеленой форме, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии
13:14 Гандбол Амброс Мартин: Перед матчем со Швецией важно успеть восстановиться
13:13 Хоккей Владислав Третьяк: На Кубке Первого канала хотим посмотреть наших лучших хоккеистов
13:08 Фигурное катание Елена Радионова: Из всех наших юниоров у Синицыной самое зрелое катание
13:02 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Лью технически сильнее, но артистически наши девочки абсолютно чудесные
12:58 Футбол Погба хочет перейти в «Реал»
12:52 Формула-1 Жак Вильнев: Моторы «Хонда» выдерживают по четыре гонки
12:44 Футбол Владимир Габулов: Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь
12:39 Баскетбол Андрей Воронцевич - об игре с «Жальгирисом»: Это был матч двух сильных соперников
12:38 ММА Александр Емельяненко: Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадет
12:21 ММА Эдгар заменит Ортегу в поединке против Корейского зомби
12:18 ММА Вопрос легализации ММА во Франции отложен, турнир UFC под угрозой срыва
12:07 Фигурное катание Юдзуру Ханю: Орсер занят с другими фигуристами, но это не создает мне проблем
12:04 Бокс Иван Кирпа: Хантер непростой соперник, очень мягкий, скользкий
11:59 Фигурное катание Александр Самарин: Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным
Правозащитники пояснили, что означает условный срок Егора Жукова
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Дмитрий Максимов о доме Килина: «Было принято решение - восстановить»
Названа сумма, которую Оренбург потратит из бюджета на ремонт моста до молла «Армада»
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика