Сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира по гандболу среди женщин Команда одержала пять побед в пяти матчах.

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В матче пятого тура предварительного этапа чемпионата мира в Японии подопечные Амброса Мартина добились победы над Швецией. Встреча завершилась со счетом 30:22.

Самой результативной в составе сборной России стала Ярослава Фролова, забросившая 11 мячей.

Таким образом, российская сборная заняла первое место в группе D, обыграв Китай (26:11), Аргентину (35:22), ДР Конго (34:13) и Японию (33:23).

На основном групповом этапе Россия сыграет с командами Испании, Черногории и Румынии, занявшими первые три позиции в группе С. Каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками, при этом будут учтены очки команд, набранные на предварительном этапе.

Напомним, что сборная России выступает в Японии в статусе действующего олимпийского чемпиона и вице-чемпиона Европы.